Siamo a Burnham-on-Sea, in inghilterra. Il piccolo Gillan, che era a letto con la mamma, viene trovato senza vita. Scopriamo i dettagli della tragedia.

Inghilterra, più precisamente nel Somerset, a Burnham-on-Sea. La tranquillità della cittadina viene travolta da una notizia shock. Un neonato muore nello stesso letto con la mamma, la quale però sembrerebbe essersi addormentata. La vita di un bimbo vispo e in salute è stata spezzata, e le circostanze presentano ancora qualche zona d’ombra. Vediamo insieme i dettagli del caso.

Ha solo 9 settimane il piccolo Gillan Noad, quando viene ritrovato dalla madre Katherine Taylor inerme, a letto. È la mattina del 16 Novembre, intorno alle 7:30. Secondo l’inchiesta, la donna tenta disperatamente di svegliare il figlio completamente incosciente. Un tentativo inutile, non ci sono più speranze per lui. Il neonato muore infatti in ospedale poco tempo dopo. Katherine è solita dormire nello stesso letto con il fratello del piccolo Gillan, ma la sera prima del decesso, il neonato si trova con la madre per la poppata. La donna però si addormenta appoggiata ad un cuscino, ed i suoi unici ricordi risalgono alla mattina dopo.

La tragedia del piccolo Gillan: cause della morte ancora sconosciute

Scuote tutti la notizia del decesso del neonato Gillan Noad, in Inghilterra. Il bimbo si trova nella casa di famiglia al momento della morte, nel letto con la mamma. La donna stava allattando il figlio intorno alle 3 del mattino, per poi addormentarsi e ritrovare il figlio inerme soltanto il giorno dopo. La cause della morte sono tuttora sconosciute. Era un bambino “sano e felice” si legge nell’inchiesta. Nessun segno di malattia o di salute cagionevole. Nemmeno gli esami condotti post mortem regalano qualche indizio. “Le cause della morte non sono state identificate“.

