Minacce di morte a Martina Nasoni, lei è andata dalla Polizia

Minacce di morte a Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello VIP. Minacciati anche i genitori e la nipotina, lei ha deciso di andare dalla Polizia.

Dopo le moltiplici minacce di morte ricevute, Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello VIP, ha deciso di prendere una decisione forte: denunciare tutti, andando dalla polizia. Le minacce molto pesanti sono state scagliate addosso a lei e alla sua famiglia sui social, in particolare da un profilo che sembra dedicare le sue intere giornate a criticare la ragazza. Martina non ne poteva più, e ha raccontato tutto ciò che ha deciso di fare ai suoi fans, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Per fortuna sono stati tantissimi i followers che hanno deciso di sostenerla in questa denuncia, aiutandola a raccogliere tutto il materiale diffamatorio pubblicato sui social contro di lei.

Minacce di morte a Martina Nasoni, di mezzo anche la sua famiglia

Martina e sua mamma erano già state aggredite in passato, ma adesso c’è un altro problema molto grave da risolvere: quello delle minacce di morte. Martina ha così deciso di fare una richiesta molto importante ai suoi followers su Instagram, e ha scritto: “Ora sono arrivata al limite! So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato, così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia”. L’unica soluzione per risolvere questa gravissima faccenda, infatti, è quella di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Dopo essere stata dichiarata vincitrice del Grande Fratello VIP Martina Nasoni ha ricevuto moltissimi messaggi di apprezzamento, grazie al suo carattere sincero e solare, ma essendo diventata un personaggio pubblico a tutti gli effetti non sono mancate le critiche e i commenti odiosi. Martina non ha mai voluto darci troppo peso, ma adesso alcuni utenti hanno iniziato ad attaccare anche i suoi genitori e la nipotina, così ha deciso di prendere una decisione forte: “Di solito non do molto spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate. E anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo. La situazione inizia a starci un po’ antipatica”. Ci si aspetta che Martina rivelerà più dettagli sulla situazione attraverso le prossime storie pubblicate su Instagram.

