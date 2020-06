Riguardo ai rumors sulla presunta gravidanza della conduttrice di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker, la sua collega Bianca Guaccero risponde alle ‘accuse’ di aver diffuso la notizia.

Ultimamente in molti hanno speculato sulla presunta gravidanza della conduttrice televisiva Michelle Hunziker. L’indiscrezione è partita da Jonathan Kashanian durante la sua rubrica a Detto Fatto. La notizia ha subito fatto il giro dei giornali e del web e nella puntata in onda oggi, 5 giugno, Bianca Guaccero durante la Super Classifica Jon, ha voluto far sapere cosa ne pensa.

“Basta con queste esclusive! A proposito ci tengo a precisare che la notizia di Michelle Hunziker incinta non l’ho data io, l’ha detto lui, io non c’entro niente un bacio a Michelle“, ha detto la Guaccero a Detto Fatto. Jonathan, però, ha ribadito il suo scoop riguardo l’indiscrezione della quarta gravidanza: “Io ho ricevuto una soffiata anonima di qualcuno di molto autorevole che ha detto che potrebbe essere incinta. Io ho detto che poteva non essere confermato e Michelle Hunziker ha smentito“. La conduttrice di Striscia la Notizia è stata incalzata da Gerry Scotti che le ha chiesto se nascondesse un dolce segreto e ha commentato dicendo che: “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto“.

Michelle Hunziker, dubbi sulla gravidanza

Bianca Guaccero, però, ha smentito di essere stata lei a dare la notizia e ha ‘incolpato‘ il suo collega. Jonathan ha continuato a sostenere di avere una fonte autorevole per la sua soffiata sulla gravidanza, ma Michelle Hunziker ha smentito categoricamente di essere incinta lanciando una simpatica frecciatina a Bianca: “Tutto quello che accade a Detto Fatto sotto la supervisione e l’autorevolezza di Bianca Guaccero che è la padrona di casa“.

