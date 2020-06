Michele Bravi fidanzato? Il cantante e la sua vita privata

Il cantante Michele Bravi è fidanzato? Il racconto della sua vita privata in un’intervista, l’amore per un ragazzo che non c’è più.

Un periodo buio, quello che ha attraversato il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale poiché a novembre 2018 è stato protagonista di un’incidente in cui ha perso la vita una donna. In queste settimane, è tornato in tv come concorrente di Amici Speciali.

Non solo: è anche tornato a pubblicare musica inedita ed è uscito il videoclip del nuovo singolo, La vita breve dei coriandoli. La canzone è stata scritta insieme a Giuseppe Anastasi, Francesco Catitti, Federica Abbate e Cheope.

Chi era il ragazzo di cui si era innamorato Michele Bravi

Raramente, in questi mesi, il cantante ha voluto parlare della sua vita privata e non è chiaro se sia fidanzato. In un’intervista di qualche tempo fa a ‘Vanity Fair’, ha però spiegato di avere avuto al suo fianco una persona che lo ha aiutato anche ad andare in terapia: “È un ragazzo. Che è stato lì con me e mi ha fatto capire la responsabilità di dover risolvere un dolore del genere”.

Proseguiva nell’intervista il cantante: “Mi ricordo che ho provato moltissima rabbia. Pensavo non potesse capire. E oggi mi chiedo cosa mi sarebbe successo se non mi avesse obbligato”. Michele Bravi ammette l’amore per quella persona: “Non c’è alcun coming out. È la cosa più naturale per me, ora, dirlo. Se n’è andato a febbraio. Non tornerà più. Ma forse è giusto così, non posso tenerlo legato. Come mai non è rimasto qui? Non è stata una scelta. Non poteva restare in Italia”.