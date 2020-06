Il maltempo a Bologna e provincia ha portato al verificarsi di svariate situazioni di emergenza. Danni estesi in diverse località.

Il maltempo a Bologna e dintorni ha creato pesanti danni. Nell’area metropolitana del capoluogo emiliano si sono avuti smottamenti ed allagamenti, con tra i comuni più colpiti Castiglione dei Pepoli, Porretta Terme e Gaggio.

Proprio a Porretta le acque hanno completamente allagato le strade portando alla formazione di torrenti lì dove solitamente transitano veicoli e persone. Non sono mancati anche episodi di vera e propria emergenza, con una donna evacuata da parte dei Vigili del Fuoco a Granaglione. La sua abitazione era esposta alla caduta di detriti, cosa che avrebbe potuto travolgerla. I pompieri hanno lavorato in maniera ininterrotta per tutta la notte con diverse squadre.

Maltempo Bologna, disastri in diversi comuni

Grosse problematiche per il maltempo a Bologna e nelle zone circostanti ci sono anche in alcune aziende, i cui stabilimenti sono inondati dall’acqua. Poi c’è un tratto della Strada Provinciale 55 bloccato da una frana che ha completamente bloccato il transito. Ci sono interventi anche da parte dei carabinieri. Tra le altre problematiche segnalate, risultano alberi e pali dell’alta tensione pericolanti e non mancano anche cadute di arbusti. In città un fulmine ha colpito un condominio. Poi sono diversi anche i negozi che si affacciano sulla strada nelle località di provincia e che risultano immersi dall’acqua accumulatasi al suolo.

