Maddie, il sospetto assassino era un pedofilo già a 16 anni

Il pedofilo tedesco Christian B. si è reso autore di orribili abusi sessuali, a partire da quello ai danni di una bambina di sei anni quando era solo un ragazzino.

Christian B, il pedofilo tedesco sospettato dell’omicidio della piccola Maddie McCann, è nato nella città bavarese di Würzburg nel dicembre 1976, ma è cresciuto in un istituto per minori dopo essere stato abbandonato da sua madre. E’ sempre stato un soggetto problematico, anche dopo aver trovato una famiglia adottiva. I suoi primi guai con la giustizia risalgono al 1993, quando aveva 16 anni e fu accusato di furto di un’automobile e guida senza patente. Condannato con pena sospesa, solo 5 mesi dopo commise il suo primo reato a sfondo sessuale in un parco giochi.

Gli orrori del mostro che potrebbe aver ucciso Maddie

Christian B., ancora 16enne, prese di mira una bambina di 6 anni nell’area giochi, ma scappò quando la sua “preda” si mise a urlare terrorizzata. Qualche istante dopo si avvicinò a una ragazza di 9 anni e compì un atto sessuale di fronte a lei. Quando gli fu chiesto cosa stesse pensando mentre commetteva i suoi crimini, rispose freddamente: “Non pensavo a niente”. Uno psichiatra che lo esaminò a fondo spiegò che il soggetto aveva “bisogno di un’attenta supervisione”.

Tuttavia, i tentativi delle autorità di tenere sotto controllo l’aspirante meccanico di auto sono stati vanificati quando Christian B. è fuggito dalla Germania: “Per evitare l’esecuzione di una condanna minorile di due anni – si legge nei documenti di allora -, l’imputato ha abbandonato prematuramente la sua formazione e si è trasferito a Lagos, in Portogallo, senza ulteriori piani”. Lagos, come noto, è a breve distanza da Praia da Luz, dove Maddie McCann è scomparsa nell’ormai lontano 2007.

Anche lì il pedofilo, passando da un lavoro all’altro, seminò ovunque problemi, fino a quando la Polizia lo raggiunse e fu estradato in Germania per scontare la condanna a due anni di carcere per le precedenti aggressioni sessuali. Dopo essere uscito dal carcere alla fine del 2000, tornò a Praia da Luz, ma la sua ragazza lo aveva abbandonato mentre era dentro. E a quel punto si è dato a una vita fatta di violenza, depravazione e criminalità.

