Maddie McCann, il sospetto assassino potrebbe uscire dal carcere a giorni

Dalla Germania giunge la notizia che Christian Brueckner potrebbe presto uscire dal carcere sulla parola, in attesa dell’esito del processo sul caso di stupro.

Da qualche giorno continuano aggiungere aggiornamenti e dettagli sul presunto assassino di Maddie McCann. Un paio di giorni fa si è scoperto che la polizia britannica sospetta di un cittadino tedesco di 43 anni, Christian Brueckner. L’uomo al momento si trova in carcere per spaccio di stupefacenti e sta scontando una condanna di 21 mesi. L’arresto è avvenuto nel 2018 mentre si trovava a Milano. Riportato in Germania, è stato condannato nell’agosto del 2019.

Leggi anche ->Maddie McCann, i genitori si allenavano nei pressi della casa del presunto assassino

Tuttavia l’arresto avvenuto in Italia riguardava un reato decisamente più grave. Nei giorni precedenti, infatti, era giunto alla polizia italiana un mandato d’arresto internazionale nei suoi confronti: Christian è stato accusato dello stupro di una donna statunitense di 72 anni. Il crimine del quale è accusato si è verificato nel 2005 in Portogallo e ad incastrarlo ci sarebbero alcuni video amatoriali che un amico dell’uomo ha trovato casualmente. Le indagini sono andate avanti sino al settembre del 2019, al loro termine il procuratore ha richiesto al giudice una condanna di 7 anni per la quale però non vi è ancora una sentenza.

Leggi anche ->Maddie McCann è morta, l’annuncio del procuratore: il pedofilo era in Italia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maddie McCann, il sospetto assassino potrebbe uscire dal carcere

Secondo un ultimo aggiornamento, settimana prossima Brueckner potrebbe uscire dal carcere. Il suo avvocato, infatti, ha fissato un’udienza per richiedere la libertà sulla parola, cosa che gli sarebbe permessa poiché ha scontato già un terzo della condanna per spaccio. Tuttavia non è detto che il giudice gli conceda i domiciliari, anche e soprattutto perché su di lui è aperto il procedimento per il caso di stupro.

Nel frattempo a Scotland Yard si cerca la sua ex fidanzata. Gli investigatori la ritengono una figura chiave per le indagini, poiché proprio lei potrebbe svelare la verità sul caso Maddie McCann. Il problema è che la ragazza avrebbe lasciato il Portogallo prima della scomparsa della bambina e al momento non si sa dove abiti. Di lei, infatti, si conosce solo la nazionalità (è kosovara) e poco altro.