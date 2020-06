Maddie McCann, il sospettato Christian Brueckner potrebbe essere coinvolto nel caso di una bimba tedesca scomparsa nel 2005. Ecco perché.

La procura di Stendal, cittadina tedesca, sta indagando per verificare se ci sia un legame tra la scomparsa della piccola Maddie McCann e quella di un’altra bambina, avvenuta nel 2015. Si tratta di una bimba tedesca di 5 anni della Sassonia Anhalt, Inge. Si è scoperto infatti che il principale sospettato dell’omicidio di Maddie, Christian Brueckner, aveva acquistato una proprietà a Neuwegersleben, molto vicino al luogo dove la piccola Inge era scomparsa durante una gita con i genitori il 2 maggio del 2015.

Maddie McCann, sospettato coinvolto anche in un altro caso di bimba scomparsa

I dettagli sul comportamento di Christian Brueckner, principale sospettato dell’omicidio di Madeleine McCann, sono sempre più raccapriccianti. L’uomo sarebbe entrato per la prima volta nei radar delle forze di polizia nel 2017, quando il 43enne era stato condannato per vari reati sessuali di pedofilia. Secondo i media britannici, l’uomo avrebbe tradito se stesso: in un bar si era vantato con i compagni di bevute di sapere “cosa era successo a Maddie”. Quando è successo gli uomini si trovavano in un bar tedesco, e stavano guardavano un servizio televisivo sul caso della piccola. L’episodio per ora non è stato confermato da nessuna fonte ufficiale. Il dettaglio importante è proprio l’anno, 2017: lo stesso anno in cui risulta che il nome del sospetto sia giunto all’orecchio anche di Scotland Yard, seppure poi non sia più stato seguito.

