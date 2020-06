Lunetta Savino, chi è l’ex marito Franco Tavassi: età, foto, carriera

Franco Tavassi è stato sposato con l’attrice Lunetta Savino, l’indimenticabile tata di casa Martini in Un Medico in Famiglia. I due sono hanno avuto un figlio.

Franco Tavassi è un attore e regista molto famoso che è stato sposato con Lunetta Savino per molti anni. Dall’amore dei due è nato un figlio, Antonio, nel 1988. Nonostante non circolino moltissime informazioni su quando i due erano sposati, si sa che hanno divorziato nel 1994 dopo un matrimonio avuto luogo sei anni prima.

Lunetta Savino ha raccontato qualche tempo fa del periodo successivo al divorzio, per il quale ha sofferto molto. Suo figlio Antonio era ancora molto piccolo quando i due si sono separati nel 1994 e l’attrice ha dichiarato di avere resistito nella relazione per alcuni anni nonostante con il suo ex non fosse più felice da tempo, per paura che il figlio potesse risentire della separazione. Oggi Antonio, di 32 anni, vive nel Regno Unito da tempo e ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori. Su Franco Tavassi non si hanno informazioni riguardanti la sua vita privata, poiché è molto riservato e non è presente sui social. Di lui si sa che è celebre per la sua carriera di attore di teatro e lavora come regista e sceneggiatore. Tra i suoi ruoli più famosi, ‘O Re, un film del 1988 di Luigi Magni.

Dopo il divorzio, altre storie d’amore per Lunetta Savino

Dalla fine del matrimonio con Franco Tavassi, per l’attrice barese Lunetta Savino, classe 1957, sono arrivate altre storie d’amore. Oggi sembra che sia attualmente legata all’attore veneto Paolo Bessegnato, nato nel 1951, come l’ex marito e padre del figlio, lavora nel mondo del teatro e del cinema.

