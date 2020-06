L’amica geniale, Ludovica Nasti confessa: “Così ho sconfitto la leucemia”

L’amica geniale, Ludovica Nasti confessa: “Ecco come ho sconfitto la leucemia”. La giovane attrice a cuore aperto in un’intervista al settimanale Nuovo.

Ludovica Nasti ha solo 13 anni, ha avuto grande successo con il ruolo di Lila ne L’amica Geniale e la sua sembra una vita perfetta, una storia da favola.

Purtroppo non è così perché la giovane ha già dovuto affrontare una durissima prova nella sua breve vita: la battaglia con la leucemia.

Ludovica Nasti, come ha affrontato la leucemia

La giovane attrice spiega il suo calvario e sottolinea l’importanza della fede in tutto ciò che è successo: “Io sono molto credente, vado in chiesa e questo mi ha aiutato e mi supporta sempre. Io e la mia famiglia siamo devoti alla Madonna e ogni anno andiamo a Medjugorje. Sono molto felice e sto realizzando tanti sogni grazie alla mia famiglia anche se ho dovuto superare un momento difficile”.

Il percorso di Ludovica Nasti

La giovane attrice è stata scelta al termine di una selezione tra 8mila bambini. La dodicenne napoletana, a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha descritto così il suo personaggio: “Lila è molto forte e sicura di sé, però a volte soffre in silenzio. Non è stato difficile impersonarla perché io mi sento uguale a lei”. La giovanissima seppur non professionista vantava già alcune esperienze nel mondo dello spettacolo: infatti ha lavorato come baby modella per cataloghi di moda. Inoltre, ha partecipato al programma Quattro mamme, su Fox Life, e ha un profilo Instagram molto seguito e su cui è molto attiva.