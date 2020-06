Lorella Cuccarini non sarà confermata a ‘La Vita in diretta’: ecco il motivo

Lorella Cuccarini non sarà confermata a ‘La Vita in diretta’: ecco il...

Continuano a girare voci sui conduttori Rai in vita della prossima stagione televisiva. Lorella Cuccarini pare non venga confermata per ‘La Vita in diretta’.

Da più di un mese ormai ci sono voci riguardanti il futuro di diversi conduttori Rai in vista della prossima stagione televisiva. Insistenti sono quelle sul futuro della coppia che quest’anno ha condotto ‘La Vita in diretta‘: Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Nelle scorse settimane sono uscite diverse indiscrezioni: prima si vociferava che Matano non sarebbe stato confermato per dissapori con la Cuccarini, poi che l’ex mezzo busto andava in cerca di nuovi stimoli e di un programma tutto suo. Successivamente si è letto che era la Cuccarini che non voleva continuare.

Verso metà maggio le voci erano state messe a tacere quando era uscita l’indiscrezione che la coppia alla guida de ‘La Vita in diretta’ sarebbe stata confermata. Fine dei rumor? Nemmeno a parlarne, qualche ora fa ‘Dagospia‘ è tornato a parlare del futuro della Cuccarini, sostenendo che la presentatrice non sarà al fianco di Matano il prossimo anno. La ragione di questo cambio, però, non sarebbe di tipo professionale o personale, bensì politico.

Lorella Cuccarini non sarà riconfermata

Stando a quanto si legge sul portale di gossip, spesso ben informato sugli intrighi televisivi, Lorella non andrebbe a genio ad alcuni rappresentanti di governo. Sappiamo infatti che la conduttrice è entrata a far parte della Rai in quota Lega ed ora che al governo con il Movimento 5 Stelle c’è il PD tutti coloro che sono stati messi dal precedente partito di maggioranza dovrebbero lasciare il posto ottenuto lo scorso anno. Pare infatti che oltre alla Cuccarini anche Poletti dovrebbe lasciare la Rai.