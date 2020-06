Incidente Vicenza | anziana esce dalla rotonda e sfonda vetrina | FOTO

Un incidente presso Vicenza ha visto una donna sfondare la vetrina di un ufficio dopo avere tamponato un altro veicolo. La scena è impressionante.

Un incidente presso Vicenza, avvenuto in maniera improvvisa, ha portato al ferimento grave di una donna di 74 anni. questa era alla guida della sua vettura quando all’improvviso ne ha perso il controllo.

Ed in seguito a ciò è finita dritta dentro ad un ufficio di assicurazioni. Il fatto è accaduto nella località di Arzignano, con una scena davvero da non credere. L’anziana ha prima urtato un altro veicolo e poi ha sfondato la vetrina del negozio. Anche l’altra macchina è finita dentro al locale. Illesi i lavoratori che si trovavano all’interno, mentre la 74enne ha rimediato alcune ferite, per fortuna non di grave entità. Sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno anche ripreso la scena attraverso alcuni scatti fotografici. Subito i pompieri, di stanza proprio ad Arzignana, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area estraendo la donna dalla sua auto. Per lei è scattato immediatamente il ricovero in ospedale.

Incidente Vicenza, ricostruita la dinamica dell’accaduto

La dinamica dell’incidente in provincia di Vicenza ha ricostruito gli eventi. Da quanto risulta, l’anziana stava guidando in direzione Chiampo quando ha perso il controllo della sua vettura mentre si trovava all’interno di una vettura. Qui ha tamponato con violenta una Toyota Rav 4 parcheggiata davanti all’ufficio che si affaccia proprio nella rotonda. Ed entrambi i mezzi sono finiti nell’ufficio, sfondando la vetrata. Dentro c’erano il titolare ed una impiegata, che se la sono cavata solamente con tanto spavento. Nessun danno per l’edificio, rimasto strutturalmente in piedi e senza alcuna problematica. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per circa due ore prima di concludere il loro intervento.

