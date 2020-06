Il coraggio di Angela, chi è Gianluca Di Gennaro: età, foto, carriera

Gianluca Di Gennaro è un giovane attore napoletano che viene da una stirpe di attori. E’ conosciuto per i ruoli che ha interpretato in televisione e al cinema.

Gianluca Di Gennaro nasce il 3 dicembre 1990 a Napoli. Suo padre e suo zio sono gli attori Gianfranco e Massimiliano Gallo, figli del celebre cantante Nunzio Gallo. Si è diplomato al Liceo d’Arte presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tra i suoi più grandi amori c’è il figlio Gabriele, avuto dalla relazione con la compagna.

Leggi anche -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 5 giugno prima e seconda serata

La carriera di Gianluca inizia quando è molto piccolo, esordendo a 11 anni nel musical Quartieri Spagnoli. Nel piccolo schermo è apparso in molte fiction, come la soap opera Un posto al Sole, la miniserie Il coraggio di Angela, Il professore, Provaci ancora Prof, Come un delfino, Il clan dei camorristi e Gomorra 2. Al cinema debutta con Certi Bambini dei fratelli Frazzi e ha partecipato anche a Sodoma -L’altra faccia di Gomorra, Lo chiamavano Jeeg Robot diretto da Gabriele Mainetti, Zeta – Una storia hip-hop di Cosimo Alemà e Gramigna. Inoltre è stato protagonista di alcuni videoclip musicali per cantanti come Gianna Nannini, Neffa e il gruppo musicale Boom da Bash. E’ il protagonista del libro intervista “Senza maschere sull’anima“, di Ignazio Riccio, che ha voluto raccontare le esperienze dei ragazzi a rischio di Scampia e altre periferie napoletane.

Leggi anche -> Stasera in tv | 2 Fast 2 Furious, trama e cast del film

La paternità di Gianluca Di Gennaro

E’ diventato padre nel 2012, di Gabriele, che inizialmente ha vissuto solo con la madre a Napoli, mentre Gianluca Di Gennaro lavorava prettamente a Roma. Lui e la compagna si sono conosciuti alle Isole Eolie, dove stava girando con la troupe di Come un delfino. La paternità gli ha cambiato il modo di vedere la vita e lo ha fatto maturare molto, stimolandolo a fare sempre di più.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!