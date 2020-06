Gipi, chi è: vero nome, carriera e curiosità sul fumettista e regista

Vero nome, carriera e curiosità sul fumettista e regista Gipi: chi è il noto artista, tra i più apprezzati illustratori italiani nel mondo.

Classe 1963, nome vero Gian Alfonso Pacinotti, pisano, probabilmente Gipi è il più noto fumettista e illustratore italiano all’estero, capace di vincere numerosi premi, come, nel 2006, il Premio Goscinny.

Successivamente, vince il prestigioso Premio al Miglior Album al Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Prima di lui lo stesso obiettivo era riuscito solo a Hugo Pratt e Vittorio Giardino. Fa parte del cast di Propaganda Live, dove propone i suoi corti.

Carriera e curiosità sul fumettista e regista Gipi

Pubblicato in Italia da Coconino Press, Gipi all’estero è stato tradotto in molti Paesi europei e non, a lui sono state dedicate mostre e ha ottenuto il consenso della critica. Poche sono le sue pubblicazioni, a partire da Esterno notte, uscito nel 2003. La sua caratteristica è di essere un fumettista e illustratore che usa tecniche pittoriche tradizionali e in particolare quella dell’acquerello. Tra gli altri, ha illustrato il libro di Alessandro Baricco I barbari e disegnato la copertina del primo disco di Le luci della centrale elettrica, intitolato Canzoni da spiaggia deturpata. Con il cantante collabora in altre occasioni, disegnando alcuni suoi videoclip.

Negli stessi anni, ha un grande successo uno dei suoi graphic novel più riuscite, l’autobiografico LMVDM – La mia vita disegnata male. All’attività di fumettista e illustratore, a partire dal 2011, accompagna quella di regista, con il film L’ultimo terrestre, presentato in concorso alla 68ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. L’anno dopo, viene presentato al Torino Film Festival il suo mediometraggio Smettere di fumare fumando. Nel 2014 il suo fumetto Unastoria è finalista del Premio Strega: è la prima volta che accade e dopo di lui verrà candidata il graphic novel di Zerocalcare Dimentica il mio nome. Il suo secondo lungometraggio, Il ragazzo più felice del mondo, è uscito nel 2018, presentato sempre a Venezia ma nella sezione Sconfini. Gipi è anche protagonista del film.