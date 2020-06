Per Rino Gattuso la scomparsa della sorella ha rappresentato un tragico evento personale. Lui però non rinuncia al lavoro.

Due giorni fa Rino Gattuso ha perso l’amata sorella Francesca. L’allenatore del Napoli già a febbraio dovette lasciare in tutta fretta lo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova per accorrere al capezzale della donna, 37 anni, che risiedeva a Gallarate, in provincia di Varese.

Era in corso la partita Sampdoria-Napoli, vinta dalla sua squadra per 4-2. Purtroppo Francesca Gattuso soffriva di una grave forma di diabete e da allora è sempre rimasta in ospedale. Fino all’ultimo giorno della sua vita, avvenuto in ospedale a Varese. L’ex centrocampista di Milan e Nazionale italiana, campione del mondo ai Mondiali del 2006, è stato proprio negli ultimi giorni a Gallarate per presenziare alla camera ardente. Poi è rientrato a Napoli dove ha ricevuto tantissime manifestazioni di affetto da parte di tanti suoi vicini di casa, tra i quali i suoi calciatori Milik, Koulibaly e Younes.

Gattuso sorella, i calciatori del Napoli avrebbero voluto presenziare al funerale

Da quanto risulta da ambienti vicini al Napoli, Gattuso dirigerà la sessione di allenamento degli azzurri e subito dopo si recherà a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, per prendere parte ai funerali della sorella. Corigliano è il paese di origine della famiglia Gattuso. Si apprende che anche l’intera squadra del Napoli avrebbe voluto partecipare alla funzione funebre. Ma poi, per le norme attualmente vigenti in Italia sul divieto di creare assembramenti, i calciatori azzurri hanno rinunciato a tale proposito. Il funerale di Francesca Gattuso dovrebbe svolgersi con la presenza di pochi parenti e tutti dotati di mascherina protettiva, con uno spazio di almeno un metro tra un individuo e l’altro. Come del resto sta avvenendo da tre mesi per impedire la diffusione del virus.

