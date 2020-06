Emma elettrizza i suoi fan: “Prove tecniche di ripartenza”

Emma Marrone è finalmente tornata in studio di registrazione, ha postato una foto su Instagram che è tutto un programma e ha annunciato importanti novità.

Emma Marrone è di nuovo in pista, metaforicamente parlando. La famosissima artista pugliese ha annunciato via Instagram di essere tornata al lavoro: eccola immortalata in studio di registrazione con le cuffie e davanti a un microfono. E va da sé che lo scatto ha scatenato le reazioni entusiaste dei tanti fan e anche dei tanti colleghi, tra cui Alessandra Amoroso, Fedez, Michele Bravi, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini, Gianni Morandi e Luca Carboni.

Leggi anche –> Emma Marrone, dedica speciale su Instagram: “Per te mi getterei nel fuoco”

Leggi anche –> Emma Marrone in lacrime confessa: “Stamattina ho pianto”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La “fase 2” di Emma Marrone

“Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio”, scrive Emma a corredo della foto su Instagram. E sullo stesso social network ha poi annunciato con una “storia” piacevoli novità: “Poi vi racconto. Intanto brindo. Alla vita sempre”, con tanto di bicchiere di vino rosso in mano. E i suoi follower già fremono e scalpitano per scoprire cosa sta bollendo in pentola…

Visualizza questo post su Instagram Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 3 Giu 2020 alle ore 6:50 PDT

EDS