Elena Santarelli spaventa i fan: “Sei troppo magra”

Elena Santarelli questa mattina ha salutato i propri fan con uno scatto prima della diretta. Tra loro c’è chi si preoccupa per il suo peso.

Elena Santarelli in questi ultimi anni è riuscita a conquistare il cuore di milioni di italiani. A causa delle vicissitudini che hanno riguardato la sua famiglia, infatti, la soubrette ha fatto conoscere il lato più intimo di sé a milioni di persone e questo l’ha resa ancora più popolare. Elena ha mostrato un carattere forte e una straordinaria sensibilità per le persone che soffrono, caratteristiche che prima non erano note o semplicemente passavano in secondo piano a causa della sua innegabile e conturbante bellezza.

Fino al prossimo 28 giugno Elena lavorerà in diretta ad ‘Italia sì‘, programma condotto da Marco Liorni in cui la showgirl ha il ruolo di saggia. Il lavoro non le fa dimenticare della fan base, sempre molto attiva e attenta ad ogni post che la celebre Elena mette sul proprio profilo Instagram. Questa mattina, infatti, ha salutato tutti i fan con un post in cui mostra il suo look allo specchio prima di andare in televisione. A commento della foto si legge: “Buongiorno ,fra poco in diretta ad @italiasirai giorno per giorno alle 9.55”.

Elena Santarelli spaventa i fan: “Troppo Magra”

Il saluto di Elena è stato accolto con grande gioia e partecipazione dalla sua community che ha risposto al saluto e condiviso una mole infinita di complimenti e lusinghe. C’è anche pero chi, come successo in passato, gli fa notare che è diventata troppo magra. La soubrette ha ricevuto nei mesi scorsi numerosi commenti di questo tipo da parte di haters sempre pronti alla critica.

Questa volta i pochi commenti sull’eccessiva magrezza arrivano da fan che sembrano più che altro preoccupati. Una ad esempio scrive senza alcun intento polemico o offensivo: “Che bella sei.. Anche se.. Come dicono a me.. Un kiletto in più ci starebbe bene”. Poi c’è anche chi, ma si tratta di pochi commenti, espone il proprio giudizio secco: “Troppo magra e buona giornata”.