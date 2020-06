Belen Rodriguez svela la verità sul suo nuovo fidanzato: “E’ gay”

Stanca di tutte le voci che circolano sul suo rapporto con Mattia Ferrari, Belen Rodriguez le mette a tacere svelando il suo orientamento sessuale.

Come sempre capita quando Belen Rodriguez vive un momento di crisi o conclude una relazione sentimentale, i giornali di gossip ed i siti si riempono d’indiscrezioni riguardanti presunti flirt, nuovi fidanzati e possibili spiegazioni alla rottura. La soubrette argentina ormai è abituata a questo circo mediatico, ma nei giorni scorsi si è lasciata andare ad uno sfogo, chiedendo apertamente che la smettessero di mettere in giro voci false.

Dato ormai per assodato che tra lei e Stefano De Martino c’è stato un allontanamento (le motivazioni e la gravità dello stesso sono sconosciute), ha fatto molto discutere la continua presenza al suo fianco del giovane Mattia Ferrari. Secondo molte testate specializzate, tra i due c’era un rapporto molto stretto ed era possibile che il motivo della rottura con l’ex ballerino di Amici potesse essere questo rapporto.

Belen Rodriguez svela la verità su Mattia Ferrari

I due effettivamente sembrano inseparabili e spesso appaiono insieme nelle stories Instagram della bella argentina. Forse per questo, anche se inizialmente aveva preferito lasciare correre, durante una delle ultime dirette ha voluto svelare la verità: “C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato, naturalmente, leggermente gay…”. Poco dopo alle sue spalle si sente la voce del piccolo Santiago che fa eco alla madre “Proprio gay!”.

Il siparietto continua con Belen che aggiunge: “Sta truccando la Patty. È venuta proprio carina”, ed il bambino che questa volta dissente: “E’ brutta!”, commento per il quale la Rodriguez lo rimprovera: “Non si dice amore”. Quindi si gira verso Mattia e gli dice: “Niente, come make up artist ti hanno bocciato”.