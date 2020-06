Belen, foto con Santiago e Jeremias: “Il grande Amore… La famiglia”

L’ultimo post di Jeremias ci mostra una foto allo specchio insieme alla sorella Belen ed al nipote Santiago. Il commento sembra una frecciata a Stefano.

Il rapporto tra Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino non sembra dei più idilliaci. Il fratello di Belen è stato sempre molto legato ad Andrea Iannone mentre non ha legato allo stesso modo con l’ex ballerino di Amici. Non si tratta ovviamente di nulla di personale, ma di una semplice reazione alla sofferenza di Belen. Finché, infatti, i due sono stati bene e sembravano felici, Jeremias non si è mai intromesso pubblicamente nella loro relazione, ma da quando sono entrati in crisi non perde occasione per lanciare frecciate all’ex cognato.

Sia la soubrette argentina che l’ex ballerino nei giorni scorsi hanno ammesso che è un periodo difficile, ma non hanno voluto condividere ulteriori dettagli. Questo momento di crisi, insomma, potrebbe anche essere passeggero, ma prima i due vogliono capire come andrà a finire la storia. Nel frattempo Belen si è stretta ancor di più alla sua famiglia e cerca conforto tra le braccia del fratello Jeremias.

Belen, foto con Santiago e Jeremias: frecciata a Stefano De Martino?

Visualizza questo post su Instagram Bellissimi insieme ❤#belenrodriguez #Santiago #jeremiasrodriguez #losrodriguez #imigliori Un post condiviso da Jeremias Rodriguez ❤ (@jeremiasrodriguezelmejor) in data: 4 Giu 2020 alle ore 12:59 PDT

Nell’ultimo post Instagram, Jeremias ha pubblicato una foto scattata da Santiago in cui si vedono il bambino ed i due fratelli Rodriguez abbracciati. A commento dello scatto il fratello di Belen scrive: “Il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA ❤️”. In questa frase i fan leggono una frecciata nei confronti di Stefano e c’è chi scrive: “Stai vicino a tua sorella”, ma anche chi commenta: “Dipende di che tipo di famiglia parli, se quella formata da cognati, fratelli, genitori oppure quella formata da Belen, Stefano e Santi… lasciateli riavvicinare”.