Nuove indiscrezioni per quanto riguarda Beautiful: ecco tutte le curiosità sulla trama e anticipazioni della soap tv in onda su Canale 5

Torna l’appuntamento con Beautiful con tante indiscrezioni da non perdere. La relazione tra Hope Logan e Liam Spencer è finita. In fondo i due sono sempre legati, ma la scomparsa della figlia Beth ha portato la coppia a dividersi. La bambina però non è morta davvero, ma è stata rapita dal dottor Reese, il padre di Zoe, che per sanare alcuni debiti ha venduto la piccola. Successivamente Beth finisce nelle mani di Steffy che, dopo il divorzio da Liam, voleva regalare una sorellina alla primogenita Kelly. La Forrester non sa che quella che lei chiama Phoebe, come la gemella scomparsa anni fa, è in realtà Beth, la figlia di Hope e Liam.

Beautiful, trama e anticipazioni: le curiosità

Hope Logan si toglie la fede nuziale: inoltre, invia a Liam Spencer i documenti del divorzio da firmare. Per la figlia di Brooke questa è la cosa più giusta da fare. Thomas Forrester la supporta e, fin dal primo giorno del suo ritorno, ha fatto di tutto per per manipolare Hope. Poi Liam non si rassegna e proverà a riconquistare Hope, ma la Logan non cambia proprio idea. Inoltre, in città arriverà nuovamente Steffy Forrester con Kelly e Phoebe. La donna, dopo aver trascorso un periodo d a Parigi, è davvero sorpresa per la scelta di Hope. Infine, un piao davvero sconvolgente mette tutti in fibrillazione: Liam viene drogato finendo così a letto con Steffy.