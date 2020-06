Barbara D’Urso, clamoroso riavvicinamento col padre dei suoi figli. La conduttrice spiega ciò che sta accadendo tra di loro.

Barbara D’Urso ha concesso una lunga intervista al settimanale Nuovo. Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio quello che riguarda i rapporti umani e sentimentali.

Leggi anche –> Barbara D’Urso incinta | lo scatto con il pancione dal 1988 | FOTO

In particolare si parla molto in queste settimane del rapporto tra Barbara e Mauro Berardi, padre dei suoi due figli Giammauro ed Emanuele. I due sono stati insieme dal 1982 al 1993 e negli ultimi tempo c’è stato un riavvicinamento.

Leggi anche –> Barbara D’Urso, il misterioso regalo ricevuto in camerino: di cosa si tratta

Barbara D’Urso e Mauro Berardi: “Il mio grande amore”

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha parlato così al settimanale Nuovo del rapporto speciale con quell’uomo: “Quando ho incontrato Mauro per la prima volta ho capito subito che sarebbe stato l’uomo della mia vita. E’ intelligente e bravissimo nel suo lavoro (produttore, n.d.r.). Il nostro è stato un amore folle, rinsaldato dalla nascita di due figli meravigliosi. Poi la nostra intesa si è incrinata per una serie di motivi talvolta imponderabili. La nostra separazione mi ha procurato tanto dolore“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Poi il riavvicinamento avvenuto proprio per iniziativa della D’Urso: “Ho fatto il primo passo per riprendere un dialogo con lui. L’ho fatto per i nostri figli prima di tutto, ma anche per rispetto del sentimento da cui fummo uniti e che non doveva andare completamente perduto. Oggi siamo uniti da un affetto fraterno. Io lui e i nostri figli siamo ancora una famiglia“.

La D’Urso esclude un ritorno di fiamma con Mauro, ma i fan della conduttrice amanti delle storie a lieto fine un po’ ci sperano.