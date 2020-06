Alex Hepburn, campione di cricket nei guai per stupro: sms compromettenti

Nel processo a carico di Alex Hepburn, il giocatore di cricket condannato a 5 anni di carcere nell’aprile 2019 per violenza sessuale, hanno pesato alcuni messaggi a sfondo erotico.

Ormai più di un anno fa – era l’aprile del 2019 – Alex Hepburn veniva condannato a cinque anni di carcere per stupro. L’aggressione sessuale di cui secondo i giudici si è reso autore è avvenuta in un appartamento di Worcester, nel Regno Unito, nel 2017. Nel processo a suo carico hanno pesato anche alcuni sms, trovati sul suo telefonino, relativi a un gioco di “conquista sessuale”. Il legale del campione australiano di cricket sostiene però che non avrebbero dovuto essere usati come prove, e per tale motivo chiede di riaprire il caso.

Leggi anche –> Poliziotto arrestato: accusato dello stupro di una ragazza di 16 anni

Leggi anche –> Setta satanica | stupri di gruppo e violenze | arrestato un giovane

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le prove che hanno inchiodato Alex Hepburn

Alex Hepburn, 26 anni, avrebbe abusato di una donna che aveva fatto sesso consensuale con il suo compagno di squadra del Worcestershire, Joe Clarke. Il suo avvocato ha però deciso di contestare la sua condanna ricorrendo alla Corte d’appello: i messaggi di WhatsApp usati come prove contro di lui erano, secondo il difensore, pregiudizievoli.

In messaggi si parlava di una sorta di gara a fare “conquiste” sessuali tra Hepburn e i suoi compagni di squadra. Ma l’avvocato dell’atleta osserva che il loro contenuto non si riferiva a sesso non consensuale, per cui non avrebbero dovuto essere usati contro l’imputato. Insomma, si sarebbe trattato solo di una goliardica ragazzata. Peccato che il giudice Jim Tindal della Hereford Crown Court abbia bollato a suo tempo quel gruppo WhatsApp come “un patetico gioco sessista”… Resta ora da vedere se qualcun altro deciderà diversamente.

EDS