I voli low cost EasyJet ripartono dall’aeroporto di Napoli. Riapartono in estate anche da Venezia. Le info utili.

Altre novità dalla compagnia aerea low cost EasyJet sulla ripresa dei voli in Italia. Dopo il lockdown, la compagnia riprende gradualmente a volare in Italia e a collegare il nostro Paese con il resto d’Europa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

I voli low cost EasyJet tornano a Napoli

Dopo i lunghi mesi di stop imposti dalla quarantena per l’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, le compagnie aeree riprendono gradualmente i loro collegamenti. Tra queste c’è EasyJet che ha diversi basi in Italia. Dopo l’annuncio del ritorno dei voli nazionali all’aeroporto di Milano Malpensa, a partire dal prossimo 15 giugno, e la ripresa di quelli internazionali sempre da Malpensa a luglio verso le mete di vacanza in Europa, Israele e Marocco, EasyJet annuncia che tornerà preso a volare anche sull’aeroporto di Napoli Capodichino. Dove la compagnia ha una base.

Il primo collegamento sarà il volo Torino-Napoli del 1° luglio, che avrà 6 frequenze a settimana. Poi, le frequenze aumenteranno gradualmente fino ad arrivare a 13 settimanali dal 1° settembre. Dalla base di Napoli Capodichino la compagnia aerea farà ripartire anche i suoi voli low cost verso le mete di vacanza, lanciando una promozione con voli in offerta a partire da 29,99 euro.

Non solo, durante la stagione estiva, dal 1° luglio al 31 ottobre, EasyJet farà ripartire anche i suoi voli da Venezia Marco Polo, altra sua base in Italia. Anche in questo caso sono previste diverse tratte per le mete di vacanza, sia in Italia che all’estero.

Con il ripristino dei voli interni e internazionali, EasyJet collegherà l’Italia con 19 Paesi tramite 179 rotte in partenza da 16 aeroporti italiani. In una nota della compagnia aerea si legge: “Chi desidera trascorre l’estate in Italia potrà volare da Milano, Napoli e Venezia verso le spiagge di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Campania; chi desidera ritornare ad esplorare l’Europa in totale sicurezza può approfittare di offerte imperdibili per le isole Baleari, la Croazia e il Portogallo e tornano a disposizione Marocco e l’Egitto“.

