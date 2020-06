Valeria Fabrizi: “Elena Sofia Ricci? Non vedo l’ora di rivederla” – VIDEO

I protagonisti della fiction Che Dio ci aiuti in attesa di tornare sul set, Valeria Fabrizi: “Elena Sofia Ricci? Non vedo l’ora di rivederla”.

In un’intervista a Tv Mia parla Valeria Fabrizi, l’attrice coprotagonista di Che Dio ci aiuti, insieme a Elena Sofia Ricci. Il loro rapporto è straordinario e lei ci tiene a precisarlo. Il set della fiction è infatti fermo e non c’è ancora una data precisa per la sesta stagione.

Leggi anche –> Che Dio ci aiuti: quando andrà in onda la sesta stagione – VIDEO

Ha infatti spiegato l’attrice: “Il nostro è un rapporto di grande stima e amicizia. In questi ultimi nove anni, da quando cioè abbiamo iniziato a lavorare gomito a gomito a Che Dio ci aiuti, ci siamo molto confrontate, ci siamo aperte. Non vedo l’ora di rivederla”.

Leggi anche –> Che Dio ci aiuti: lo scoop di Valeria Fabrizi su Elena Sofia Ricci

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La confessione di Valeria Fabrizi su Che Dio ci aiuti

Nell’intervista, Valeria Fabrizi ‘fissa’ la data o quantomeno il periodo in cui torneranno sul set della fortunata fiction in onda su Raiuno: “Mi hanno comunicato che dovremmo tornare a lavorare all’inizio di luglio se tutto andrà bene. Con Elena Sofia Ricci ci siamo scambiate subito dei messaggini, eravamo emozionate per la notizia”.

In un’altra intervista, era stata Elena Sofia Ricci a spiegare che le riprese della sesta stagione, che sarà composta da 10 puntate, sarebbero già dovute iniziare. Probabilmente, la fiction andrà in onda in tv quindi a inverno inoltrato o nella prossima primavera. Queste sono infatti le ipotesi in campo, sempre sperando che non ci siano nuovi stop.