Stasera in tv – Il cosmo sul comò, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, 4 giugno 2020, con il film di Aldo, Giovanni e Giacomo: trama e cast della pellicola in onda su Italia1

Questa sera, giovedì 4 giugno 2020, andrà in onda su Italia1 a partire dalle 21,30 il film “Il cosmo sui comò” con Aldo, Giovanni e Giacomo. La storia ruota intorno agli insegnamenti del maestro orientale ai due discepoli con quattro episodi in cui sono protagonisti i tre attori. Nel primo sono amici con uno che ha il desiderio di diventare padre e così cercano di prenotare per andare in vacanza con equivoci e imprevisti. Successivamente sono protagonisti della vita naif di una parrocchia di periferia. I quattro episodi sono intitolati “Milano Beach“, “L’autobus del peccato“, “Falsi prigionieri“, “Temperatura basale” con la cornice iniziale di “Maestro Tsu’Nam”.

Stasera in tv – Il cosmo sul comò, le curiosità

La pellicola è del 2008 con la regia di Marcello Cesena, nel cast Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Sergio Bustric, Victoria Cabello, Silvana Fallisi, Raul Cremona, Sara D’Amario, Angela Finocchiaro, Elena Giusti, Cinzia Massironi, Isabella Ragonese e Debora Villa. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 4 giugno 2020, su Italia1.