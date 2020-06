Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, avrebbe aperto alla proposta del quotidiano Qs per la visione in chiaro delle sfide di Serie A: ecco dove

Una nuova proposta lanciata dal quotidiano Qs, che è stata accolta, almeno per il momento, dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “La proposta di Qs mi vede assolutamente d’accordo”, l’idea sarebbe quella di far visionare le sfide di Serie A in chiaro nelle residenze per anziani senza abbonamenti.

Poi ha aggiunto: “L’idea di offrire in chiaro la visione delle partite nelle residenze per anziani, così come avviene in Spagna, mi vede assolutamente d’accordo”. Un nuovo inizio per accontentare tutti: “In questi giorni sono in corso interlocuzioni con i diversi broadcaster e senza dubbio porrò anche questa richiesta, che immagino possa essere accolta con favore”.

Ma c’è un problema: “La verifica andrà fatta sul piano tecnico. Il segnale è positivo in modo tale da offrire alle generazioni più anziane, così duramente colpite dal Covid-19, la possibilità di svago e di sana passione sportiva”.

Serie A, partite in chiaro: l’idea di La Russa

Infine, il senatore Ignazio La Russa (FdI) ha rivelato il suo pensiero leggermente diverso rispetto alla proposta iniziale: “Una proposta sicuramente bella e suggestiva, ma temo di difficile realizzazione tecnica”.

Infine ha concluso: “Mi permetto di avanzare una soluzione fattibile e senza controindicazioni economiche: mandare in replica, in chiaro per tutti e subito dopo la conclusione delle dirette criptate, “Diretta Gol” oppure, se giocasse solo una partita, una sua ampia sintesi”.