Scuola, l’annuncio della ministra Azzolina: “A settembre tutti in classe”

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha illustrato brevemente il piano del suo dicastero per la riapertura delle scuole.

“L’obiettivo è portare tutti a scuola in presenza”. Parola della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi ha illustrato brevemente il piano del suo dicastero per la riapertura delle scuole il prossimo settembre. Il Miur si muoverà “con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo”. Fermo restando, ha sottolineato la ministra, che quello per la scuola “sarà un piano su più livelli che seguirà l’andamento del rischio di contagio”.

Il ritorno a scuola dopo il Coronavirus

A settembre rientro a scuola, dunque, con tutti gli studenti (fin dalla prima elementare) rigorosamente distanziati, muniti di mascherina, che potrà essere tolta soltanto per mangiare (merenda e pranzo al sacco, secondo quanto deciso dal Comitato Tecnico Scientifico) e durante le interrogazioni. Nessun termoscanner per il rilevamento della temperatura all’arrivo a scuola.

Gli scolari con temperatura superiore ai 37,5 non saranno ammessi e dovranno restare a casa. A proposito delle mascherine, la ministra Azzolina ha chiarito che “gli esperti ne hanno consigliato l’obbligo. Vanno bene anche le visierine trasparenti, per vedere le espressioni dei bambini, penso ai più piccoli, l’importante è che abbiano un dispositivo di protezione”.

