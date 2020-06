Pentagono prende le distanze da Trump: “Niente esercito” – VIDEO

Il Pentagono ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Trump, assicurando alla popolazione che l’esercito non verrà schierato contro i protestanti.

La morte di George Floyd ha generato violente proteste su tutto il territorio americano. I cittadini hanno manifestato quasi sempre pacificamente contro la violenza delle forze dell’ordine e contro il razzismo imperante negli Usa. Ci sono stati, però, momenti di grande tensione e scontri tra manifestanti e polizia in varie città americane. Venerdì scorso Trump è stato costretto persino a scendere nel bunker quando i protestanti hanno acceso un rogo davanti alla Casa Bianca.

Proprio in seguito a quella misura di sicurezza, il presidente Usa ha tuonato che se necessario verrà fatto scendere l’esercito in strada. Tuttavia nelle scorse ore il numero uno del Pentagono Mark Esper, ha smentito la minaccia di Trump. Il Capo della difesa Usa ha spiegato che la guardia nazionale è perfettamente in grado di gestire la situazione e non c’è alcun bisogno di un simile spiegamento di forze. Successivamente lo stesso ha definito “Crimine orribile” l’uccisione di Floyd ed ha invocato la giusta punizione per i colpevoli.

