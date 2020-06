Padre e figlia morti in frontale fra due moto, denuncia per omicidio stradale

Padre e figlia morti in frontale fra due moto, denuncia per omicidio...

Padre e figlia morti in frontale fra due moto in provincia di Vicenza. Centauro denunciato per omicidio stradale, ecco cosa è successo.

I carabinieri di Bassano hanno denunciato per omicidio stradale un motociclista di 44 anni. L’uomo, attualmente in stato di libertà, era alla guida della moto Kawasaki che si è scontrata frontalmente con un’altra moto più piccola, causando la morte di un uomo e di sua figlia. La bambina aveva solo 11 anni.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Donna investita | Anziano scappa subito dopo | Lei muore dopo 3 giorni

Frontale fra due moto, padre e figlia muoiono insieme

L’incidente stradale è avvenuto lunedì pomeriggio, 1 giugno 2020, a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, lungo la strada Cadorna che conduce a Cima Grappa. Nell’impatto sono morti Filippo Bonin, 47 anni, residente a Molina di Malo (Vicenza) e la figlia Gloria, 11 anni. Padre e figlia stavano tornando a casa insieme, in sella ad una moto Bmw guidata dall’uomo. Il 44enne alla guida dell’altra moto coinvolta nell’incidente, una Kawasaki, è rimasto pressoché incolume. Accusato di omicidio stradale, il centauro sarà presto ascoltato dalla Procura di Vicenza, dove dovrà spiegare nuovamente l’accaduto, rispondendo alle domande che gli verranno rivolte dal pubblico ministero titolare delle indagini. Nel frattempo, nella caserma bassanese, il 44enne ha già nominato il difensore di fiducia.

Se vuoi leggere tutte le notizie scelte in tempo reale dalla nostra redazione CLICCA QUI!