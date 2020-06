Nancy Brilli: “Ci metto la faccia”, l’appello dell’attrice – VIDEO

View this post on Instagram

CI METTO LA FACCIA. Parlo per i miei colleghi. Si sono dimenticati dei lavoratori dello spettacolo dal vivo? Ha bisogno di essere sostenuto. Se non ci sono i biglietti, non ci sono le paghe. Oltre 300.000 famiglie sono rimaste senza introiti. Si parla di ricominciare a novembre-dicembre 2020. Semplicemente, non si può. #governo #covid_19 #no #help @teatro.it @atip @agenzia_ansa @nuovoimaie.it @tg2raiofficial @agisnazionale il teatro è anche quello dei privati, non solo degli #Stabili e dell’ #opera