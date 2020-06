Un giovane ubriaco al volante finisce nel Lago di Como. Lui si salva ma la povera Tatiana no. Intrappolata nell’abitacolo, muore annegata.

È una fine orribile quella incontro alla quale è andata la povera Tatiana Ortelli, morta annegata nell’auto in cui viaggiava dopo essere uscita di strada. La sua Panda è infatti finita nelle acque del Lago di Como e lei non è riuscita ad uscire.

Rimasta intrappolata nell’utilitaria, ha perso la vita in quella prigione subacquea. Tatiana aveva 24 anni, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il relitto della vettura con dentro il corpo della ragazza morta annegata. Salvo invece l’amico che era al volante ma che è finito in manette nella serata di mercoledì 3 giugno per guida in stato di ebbrezza ed omicidio stradale. L’incidente ha avuto luogo tra il 2 ed il e giugno scorsi, con l’uomo risultato positivo all’alcol test una volta condotto in ospedale. Subito è scattato l’arresto nei suoi confronti, dopo che il livello di alcolice nel sangue era risultato di 1,2 mg rispetto al limite massimo consentito di 0,5 mg.

Morta annegata, l’amico ubriaco al volante si è salvato

E proprio questa persona non ha fatto menzione del fatto che con lui ci fosse Tatiana, anche perché in evidente stato di choc. Ci ha pensato una donna che vive poco distante da dove è avvenuto l’incidente ad allertare i soccorsi. Aveva sentito un tonfo e poi qualcosa di grosso finire nel lago. L’uomo al volante – coetaneo di Tatiana – è riuscito ad uscire ed a mettersi in salvo a nuoto. I sommozzatori alla fine hanno individuato la Panda con dentro la giovane morta annegata, portandone a galla il corpo. I due stavano viaggiando verso Cernobbio, ma l’utilitaria è uscita di strada in prossimità di una curva. Il recupero dell’auto è avvenuto poi diverse ore dopo, mercoledì 3 giugno, di mattina. Il conducente è attualmente detenuto in custodia cautelare in carcere in attesa di ulteriori decisioni da parte del gip.

