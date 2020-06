Morgan crolla e scoppia a piangere, le sue dipendenze sono tornate. Chiede che le telecamere siano accese, così non ingannerà nessuno del pubblico.

Morgan è tornato a parlare dei suoi momenti difficili, lo fa di nuovo nell’intervista al settimanale Oggi, raccontando delle sue dipendenze che, fino a poco tempo fa, erano state messe al bando nella sua vita. Il periodo di quarantena a causa del Coronavirus, però, lo avrebbe fatto ricadere nelle cattive abitudini. Così arriva l’appello alle telecamere: sono il suo stimolo e darebbero la prova tangibile ai suoi detrattori.

Leggi anche -> Morgan | “Hanno fatto il lavaggio del cervello alla mia ex | la Argento taccia”

Il cantante ha dichiarato di star passando un momento “un po’ allucinante“, non solo dal punto di vista professionale. A breve, inoltre, verrà pubblicato da La Nave di Teseo il suo primo libro: ‘Essere Morgan. La casa gialla‘. Morgan dice di aver bisogno di una “cura disintossicante“. Nell’intraprendere questo percorso, però, vuole con sé le telecamere: “In modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire. Basta”, questa è la sua richiesta. Finché era con Angelica, la sua ex fidanzata, le cose andavano bene: “L’unica che era riuscita a convincermi… Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità”.

Leggi anche -> Morgan, è finita con Alessandra? “Una quarantena di dolore”

Morgan, padre per la terza volta

Morgan ha raccontato che finché era con la sua ex ragazza Angelica, ce la stava facendo con l’aiuto dei medici, ma ora non ha più il suo “riferimento spirituale”. “Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso… Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”, questo è il desiderio del cantante. Marco Castoldi ha parlato anche dell’altra sua ex, Alessandra, che lo ha reso padre per la terza volta della figlia Maria Eco un paio di mese fa. Di lei dice che gli ha voluto bene e ancora gliene vuole, aggiungendo che è stata molto paziente con lui. “E’ una madre encomiabile“, ha anche detto. Nonostante ciò, l’amore tra i due è svanito: “Io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita…”. Poi, il cantante si lascia andare al pianto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!