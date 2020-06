Miriam Galanti, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Miriam Galanti, chi è l’attrice: cosa sapere su di lei, gli esordi, i premi e il successo di cinema e fiction.

Considerata una delle attrici più interessanti del panorama italiano, Miriam Galanti ha esordito giovanissima nel film Roma Nuda di Giuseppe Ferrara, ultima pellicola del regista e ultima pellicola in cui appaiono Tomas Milian e il cantante Franco Califano.

Il film però rimase bloccato per problemi con la produzione, ciò nonostante l’attrice serba un bel ricordo del cast e in particolare di Franco Califano, “un uomo davvero galante”. Nel 2009, il suo esordio nel corto “Black Mamba” con Denny Mendez, regia di Gilles Rocca

Cosa sapere su Miriam Galanti

Diplomata al corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, Miriam Galanti ha ricevuto il Premio “A New Talent Beyond Grey Goose” come “Giovane promessa del cinema italiano” al Festival del Cinema di Venezia 2014. In televisione è apparsa nelle fiction Che Dio ci aiuti e Don Matteo, girate da Francesco Vicario e Giulio Base, ottenendo un buon successo.

Vasta è invece la serie di partecipazioni a produzioni teatrali, mentre sul grande schermo, dopo l’esperienza di ‘Roma Nuda’, è nel cast di Arianna, per la regia di Carlo Lavagna. Successivamente recita in ‘Quando corre Nuvolati’, regia di Tonino Zangardi. La sua ultima pellicola è ‘Scarlett’ di Luigi Boccia, primo ruolo da protagonista. Miriam Galanti è fidanzata con il regista e attore Gilles Rocca, amatissimo dal pubblico femminile. In televisione dovrebbe essere lei a dover affiancare Dario Vergassola nella trasmissione Sei in un paese meraviglioso, in onda su Sky Arte.