Mettiti la mascherina, la signora si infuria: rissa in treno VIDEO. Si torna a viaggiare e a prendere i mezzi pubblici, eppure alcune persone credono di poter non osservare le regole imposte a tutela della sicurezza di tutti.





Esplode il nervosismo più estremo. Questo è avvenuto su un treno su cui si trovavano i primi viaggiatori di questa nuova fase nella gestione dell’emergenza, ora che la riapertura interessa anche i confini regionali sul nostro territorio nazionale.

Mettiti la mascherina, la signora non sente ragioni e in treno esplode la rissa

Non pochi viaggiatori hanno ripreso in questi giorni ad effettuare le tratte che svolgevano prima del periodo di quarantena sui mezzi pubblici. Non tutti però sono disposti a sottostare alle regole che il vivere civile e il rispetto della salute e della sicurezza pubblica impongono. La furia di una signora si è scagliata per questo contro un uomo e ha generato un clima di grande nervosismo sul treno su cui si trovano a viaggiare.

Il signore in questione stava parlando al telefono, senza la mascherina. La signora non è riuscita allora a contenersi e gli ha urlato contro di metterla immediatamente. L’uomo ha tentato di giustificarsi e di calmare l’agitazione della signora ma non c’è stato nulla da fare. La donna è esplosa alzandosi in piedi e andando verso l’uomo che spintonandola è stato accusato di metterle le mani addosso. Qualcuno sul treno ha tentato di mettersi tra i due per dividerli, altri hanno ripreso tutta la scena e pubblicato immediatamente il video sui social. Tra gli utenti, al di là dei modi e dei toni considerati sbagliati, c’è chi dà ampiamente ragione alla signora infuriata.