Massimo Bottura riapre l’Osteria Francescana a Modena, proponendo un menù ispirato ai Beatles.

Terminata da un mese la fase 1 dell’emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus e con le riaperture graduali della fase 2, riaprono anche i ristoranti. Si torna con meno tavoli, spazi più liberi, distanziamento fisico, tanti tavoli all’aperto, ma anche un menù rinnovato. Questa almeno è la proposta di alcuni tra i più famosi e celebrati chef italiani. Uno è il pluripremiato Massimo Bottura che con la sua Osteria Francescana di Modena ha deciso di proporre un menù davvero originale nel post lockdown.

Massimo Bottura riapre l’Osteria Francescana: menù ispirato ai Beatles

Lo chef Massimo Bottura ci aveva tenuto compagnia nei giorni della quarantena con le sue quotidiane lezioni di cucina trasmesse su Instagram. Ora, torna finalmente con il suo rinomato ristorante, l’Osteria Francescana di Modena che ha riaperto il 2 giugno. Una riapertura in grande stile, all’insegna della creatività e un menù tutto rinnovato, ispirato alle canzoni dei Beatles.

Si tratta di un vero e proprio percorso, che vuole proporre la fantasia e la spensieratezza degli spumeggianti anni ’60, in particolare di quella Summer of Love e del Flower Power che caratterizzarono il 1967. Non a caso la canzone dei Beatles scelta per dare nome a questo viaggio sensoriale e in po’ psichedelico è “With A Little Help From My Friends”, tratta dall’iconico album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club”.

Massimo Bottura aveva annunciato la riapertura del suo ristorante con un video su Instagram: “Ciao ragazzi, siamo qua oggi. È il due giugno. Siamo tornati, siamo più carichi di prima. Ecco la squadra”, presentando i membri dello staff. Con la riapertura anche all’Osteria Francescana viene applicato il distanziamento dei tavoli.

