Mario Biondo, i punti oscuri: dal ‘suicidio’ anomalo all’ora del decesso

Troppi sono i punti oscuri sulla morte di Mario Biondo: dal ‘suicidio’ anomalo all’ora del decesso, i segni sul corpo e le accuse dei genitori.

Mario Biondo, cineoperatore nato a Palermo nel 1982, fu ritrovato senza vita a Madrid nel soggiorno della casa in cui viveva con la moglie, la famosa conduttrice televisiva spagnola Raquel Sanchez Silva, il 30 maggio 2013.

Il caso venne archiviato come suicidio e da allora sono passati sette anni, nel corso dei quali la famiglia, in particolare i genitori Santina e Giuseppe Biondo, hanno dato battaglia. Infatti, non si rassegnano alla versione ufficiale dei fatti: per loro il figlio non si è suicidato.

I punti oscuri sulla morte di Mario Biondo

Diversi sono le cose che non quadrerebbero nel decesso di Mario Biondo, come in più occasioni è stato denunciato nelle trasmissioni televisive che si sono occupate del caso. I genitori del giovane uomo sostengono ad esempio che il figlio non fosse un assuntore di cocaina, come invece sostiene la sua ex moglie. Su questo dettaglio importante, ci sarebbe un esame tossicologico che ha smentito gli inquirenti spagnoli. La donna, nel frattempo, ha denunciato i genitori di Mario Biondo per diffamazione, respingendo le accuse secondo le quali sarebbe coinvolta direttamente nella morte del figlio.

Un altro dettaglio importante arriva dalle foto rese pubbliche da Santina, la mamma del reporter palermitano: l’uomo si sarebbe ‘impiccato’ con una pashmina di seta legata intorno al collo. Il problema è che i suoi piedi toccano per terra e la posizione del corpo non sembra compatibile con un suicidio. Ci sono poi ematomi su tempia e collo. L’ultimo punto oscuro riguarda l’ora del decesso: le 4 del mattino secondo un primo referto medico, mentre il certificato di morte fissa il decesso due ore più tardi.