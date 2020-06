Malore improvviso | muore Maria Stella | molto conosciuta per il suo bar

Malore improvviso | muore Maria Stella | molto conosciuta per il suo...

Lei gestiva un bar assieme a suo marito e proprio sul posto di lavoro un malore improvviso l’ha stroncata. Par Maria Stella non c’è stato niente da fare.

Aveva riaperto da poco, ma purtroppo per Maria Stella tutto è finito in maniera tragica. Lei aveva 62 anni ed assieme a suo marito Gabriele gestiva un bar a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.

Si trattava del ‘Gran Caffè Pasticceria Patrizio e Daniela’, un locale tra i più frequentati della cittadina marchigiana. Con loro lavorava anche il figlio Roberto. Purtroppo lo scorso 2 giugno Maria Stella ha accusato un malore improvviso proprio mentre si trovava al lavoro. Suo marito ha immediatamente allertato il personale medico del 118, con l’ambulanza che ha raggiunto il locale nel breve volgere di pochi minuti. Subito la donna ha ricevuto un ricovero urgente all’ospedale ‘Murri’.

Malore improvviso, addio a Maria Stella