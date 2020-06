Gerry Scotti, vitalizio di 1400 euro: ecco come il conduttore lo spende

Gerry Scotti, vitalizio di 1400 euro: ecco perché il conduttore riceverà la somma, e come ha deciso di spenderla.

Gerry Scotti è da sempre uno dei conduttori televisivi italiani più amati dal pubblico. Attivo da decenni in varie trasmissioni di successo di proprietà Mediaset, negli ultimi tempi si è scoperto che l’uomo, oltre al salario da Mediaset, riceve anche un vitalizio direttamente dallo Stato Italiano. Si parla di una cifra intorno ai 1400 euro. Lo scoop ha fatto indignare molte persone, così che Gerry ha voluto spiegare il perché di quella cifra.

Gerry Scotti, ecco come il conduttore spenderà il vitalizio di 1400 euro

Gerry Scotti ha spiegato perché riceve il vitalizio dallo Stato italiano, svelando tutta la verità. Il conduttore ha iniziato raccontando i principi della sua carriera, aggiungendo dettagli forse sconosciuti ai più, sulla sua partecipazione in politica. Era il 1987 quando Gerry cominciò la sua attività politica all’interno del PSI: si trattò di un’esperienza molto breve, ma che tuttavia gli consentì di ricevere il vitalizio da allora. A proposito di questa brevissima tappa della sua vita, il presentatore ha raccontato: “Mi affidarono le questioni giovanili ed io cominciai a tempestare la Camera di proposte: rimasero tutte inascoltate!”. Una carriera deludente, insomma, e l’uomo ha ammesso di non aver mai potuto svolgere il suo ruolo come avrebbe voluto.

Gerry Scotti compierà il prossimo 7 agosto 64 anni, e all’età di 65 anni inizierà a ricevere i 1400 euro mensili di vitalizio in quanto ex deputato. Tra soli due anni, dunque, potrebbe smettere di lavorare e vivere di rendita. Il conduttore ha però ammesso di non voler percepire la somma: nel 2014, racconta, avrebbe chiesto a Matteo Renzi, Premier durante quell’anno, di trovare una soluzione. Il senatore aveva tranquillizzato Gerry dicendogli che avrebbe risolto la questione, ma parte che ancora non sia stato fatto nulla: al momento, infatti, non esiste un prassi attraverso la quale il vitalizio possa essere rifiutato o indirizzato verso un ente beneficiario. Il celebre conduttore ha quindi deciso di devolvere i 1400 euro mensili che riceverà per opere di bene.

