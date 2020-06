Flavio Tosi indagato per associazione mafiosa: accuse gravissime

L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi è iscritto tra gli indagati in un’inchiesta della Dda di Venezia: ecco i reati contestati.

Concorso in peculato: questa l’accusa che pende sul capo di Flavio Tosi. L’ex sindaco di Verona risulta iscritto tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Venezia che oggi ha portato a 26 misure cautelari, tra cui 23 arresti, a carico di un’associazione criminale che agiva nel capoluogo scaligero, riconducibile alla cosca dell’ndrangheta degli Arena-Nicosia. Nell’inchiesta i reati ipotizzati sono a vario titolo quelli di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio ed estorsione.

Le intercettazioni che inchiodano Flavio Tosi

Flavio Tosi è accusato di concorso in peculato in relazione alla distrazione di denaro da parte dell’ex presidente della municipalizzata dei rifiuti Amia, Andrea Miglioranzi, lui pure indagato, di una somma “‘non inferiore a 5.000 euro” per pagare una fattura di un’agenzia di investigazioni privata, su prestazioni in realtà mai eseguite in favore di Amia, ma nell’interesse dell’ex sindaco di Verona.

Gli stralci di alcune delle conversazioni intercettate tra gli indagati che compaiono nelle carte dell’inchiesta danno l’idea della gravità delle condotte poste in essere: “‘Io ho anche il tirapugni…’ ‘…io ho paura che con il tirapugni lo ammazzi… Pensaci, non è che gli devo dire ‘scusa viene un attimo?’. Si gira e bam’!”. E viene tirato in ballo anche l’uso del taser: “Quello lì per rompere i legamenti è micidiale”.

“Sapevamo che la ‘Ndrangheta era presente a Verona – commenta Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputata M5S – ma mai avremmo pensato che il radicamento delle cosche fosse tale da poter costituirne una locale autonoma e indipendente, come emerge dalle indagini della Dia di Venezia e delle Squadre Mobili di Verona e Venezia. Preoccupano, in particolare, i possibili collegamenti con la politica locale, in particolare con l’importante azienda del Comune di Verona, l’Amia, e con l’ex sindaco Tosi, che risulta indagato”.

