Filippo Nardi, prima il Coronavirus poi la beffa: “Niente bonus” – VIDEO

L’ex gieffino Filippo Nardi dopo aver contratto il Coronavirus si sfoga e denuncia: “Non ho preso nemmeno il bonus da 600 euro”.

Nelle scorse settimane, Filippo Nardi aveva denunciato di essere convinto di avere il Coronavirus. Ma aveva sostenuto che gli sarebbe stato negato il tampone. In un’altra intervista aveva poi spiegato di essere molto dimagrito.

Ora Filippo Nardi torna a parlare e al settimanale Nuovo sostiene: “Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite Iva, ma non è arrivato nulla”.

“Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero”, ha aggiunto l’ex gieffino. Che conclude: “Salute a parte, il disastro vero comincia adeso ci sarà chi morirà di fame e non di Coronavirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta”.