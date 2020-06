Due bambini sono risultati positivi al Covid-19 in una scuola primaria nello Yorkshire. Ai genitori viene detto di praticare l’isolamento per ragioni di sicurezza.

Una scuola di educazione primaria sta incoraggiando i genitori e i loro figli a praticare l’isolamento dopo che due bambini risultano positivi al Covid-19. Lo staff della scuola St. Paul’s Church della England Primary School di Wibsey, Bradford, sta scrivendo ai genitori per consigliare di praticare l’isolamento se sono entrati in contatto con i due bambini, provenienti dalla stessa famiglia.

In una lettera ai genitori, la preside Cath Palmer ha rassicurato i genitori che i due bambini si sono ripresi e che tutte i protocolli di sicurezza sono stati messi in vigore. “Lunedì 1 giugno siamo stati avvisati che due bambini che recentemente hanno frequentato la scuola, provenienti dalla stessa famiglia, sono risultati positivi al Covid-19. Siamo felici di condividere con voi che si sono completamente ripresi e stanno bene“, così inizia la lettera. Il Dipartimento di Igiene Pubblica Inglese e il Dipartimento dell’Educazione hanno seguito tutte le procedure: informare le famiglie e il personale della scuola che può essere entrato in contatto con i bambini.

I protocolli di sicurezza sono stati seguiti con precisione

Per ragioni di sicurezza la scuola è stata sottoposta a una sanificazione speciale, per precauzione. “Comprendiamo che questi siano momenti difficili per tutti ma vi assicuriamo di aver collaborato a stretto contatto con il Dipartimento di Igiene Pubblica Inglese per assicurare che tutte le procedure siano state seguite nel migliore dei modi; siamo stati guidati da loro in tutto questo periodo“, così conferma la preside Palmer.

