Una donna investita è morta a distanza di alcuni giorni dopo il tragico episodio. Al volante c’era un anziano che è fuggito immediatamente.

È morta la donna investita lunedì 1° giugno a Cagliari. Lei si chiamava Maria Consolata Bartocci ed aveva 51 anni. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati del personale medico che l’aveva presa in cura, Maria Consolata si è spenta nel corso delle scorse ore.

LEGGI ANCHE –> Incidente Chieti | fa una diretta Facebook accanto alla vittima

L’incidente era avvenuto in via della Pineta, nel capoluogo sardo, con un pirata della strada che l’ha centrata in pieno per poi fuggire subito dopo senza fermarsi a prestare soccorso. Il decesso ha avuto luogo proprio in ospedale nel corso della notte. I medici avevano sottoposto la donna investita a ben due interventi chirurgici, ma l’entità delle ferite riportate è risultata troppo grave. Versava in stato di coma. Intanto la Polizia locale ha aperto una indagine per cercare di individuare il pirata della strada. E le ricerche degli agenti hanno portato ben presto al ritrovamento della vettura coinvolta e del responsabile.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Incidente Milano | muore investito da auto in sosta tamponata

Donna investita, a buttarla sotto è un anziano

Già martedì 2 giugno le forze dell’ordine hanno reperito l’auto – una Renault Modus – con evidenti danni riportati sulla parte anteriore a seguito dell’impatto. Al volante c’era un anziano di 87 anni, anch’egli residente a Cagliari. L’uomo ha investito la vittima mentre quest’ultima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Nonostante l’età avanzata, nei confronti dell’87enne sono state emesse due denunce. Una per omicidio stradale ed un’altra per omissione di soccorso.

LEGGI ANCHE –> Muore investito | scende dalla sua Jaguar senza inserire il freno a mano