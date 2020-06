Covid-19, al via il primo studio mondiale su una cura con gli anticorpi

Covid-19, al via il primo studio mondiale su una cura con gli...

Negli Stati Uniti è stato dato il via al primo studio mondiale per la creazione di una cura a base di anticorpi per contrastare il Covid-19.

In queste settimane si è accesa la gara tra le case farmaceutiche per sintetizzare prima degli altri un vaccino efficace contro il Sars-Cov-2. L’attenzione mediatica, dunque, è tutta incentrata sugli accordi commerciali che queste e gli Stati stanno siglando per assicurarsi le prime dosi del vaccino, tuttavia la ricerca procede anche nel campo della cura farmaceutica della malattia scatenata dal virus.

Fondamentale nella ricerca del farmaco, l’isolamento dell’anticorpo capace di annullare l’attività riproduttiva del Covid-19 all’interno dell’organismo. Scoperta che è stata fatta già qualche settimana fa dal centro di ricerca per i vaccini americano AbCellera. Proprio qui, infatti, è stato scovato l’anticorpo principale LY-CoV555 da un campione di sangue estratto da uno dei primi malati di Covid negli Usa.

Covid-19: al via la sperimentazione sulla cura con l’anticorpo principale

Quello basato sugli anticorpi sarebbe il primo farmaco creato specificatamente per contrastare il Covid-19. In queste settimane AbCellera ha stretto un accordo di collaborazione con gli scienziati della Lilly per somministrare il farmaco in maniera controllata su alcuni volontari. La fase 1 del test servirà a capire se questo è sicuro e tollerato dai pazienti. Se i risultati saranno positivi, dunque, si procederà ad una seconda fase di test su membri della popolazione vulnerabili.

Intervistato a riguardo, Mark J. Mulligan, direttore della divisione di malattie infettive e immunologia e direttore del Vaccine Center presso la NYU Langone Health, ha dichiarato: “Siamo impegnati a lavorare con i partner del settore per generare evidenze scientifiche in grado di soddisfare l’urgente necessità di trattamenti che riducano la gravità della malattia”. Il ricercatore ha poi sottolineato: “I trattamenti con anticorpi, come quello qui studiato, promettono di essere contromisure efficaci contro questa infezione mortale”.