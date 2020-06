Il Coronavirus è stato causa di un decesso su 10 in Italia

I dati del rapporto Istat-Iss sull’incidenza del Covid-19 nel nostro Paese: il Coronavirus è stato causa di un decesso su 10 in Italia.

In Italia, tra febbraio e aprile, il Coronavirus è stato la causa o la concausa dell’11% dei decessi: lo rivela il rapporto Istat-Iss sull’impatto dell’epidemia di Covid-19 sulla mortalità. La percentuale sale al 19% nelle province a diffusione “alta”.

Il dato cala al 6% nelle province a “media” diffusione ed è solo del 2% nelle altre. Andando a guardare i dati della Lombardia, ci sono state nel mese di aprile delle situazioni molto critiche che hanno riguardato alcune province, come quella di Milano.

Le province con in cui il Coronavirus è maggiore causa di decesso

Qui infatti i decessi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono praticamente raddoppiati: +98%. Non è però la provincia dove l’effetto Covid-19 si è fatto sentire di più. Ad esempio, nella provincia di Pavia l’incremento dei decessi nel rapporto aprile 2019 – aprile 2020 è del 145%. Segue la provincia di Monza e Brianza (101%).

Un dato che allarma Giuseppe Sala, sindaco di Milano, il quale dichiara a SkyTg24: “La speranza è che almeno si utilizzi questa esperienza per fare politiche diverse”. Intanto, viene confermata la positività del paziente entrato come sospetto Covid al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno che stamane ha riaperto, dopo esser stato chiuso per oltre 100 giorni.