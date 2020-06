Chi l’ha Visto | madre ritrova figlio scomparso dopo 2 anni | FOTO

Una donna ha potuto riabbracciare suo figlio a distanza di 2 anni. Il merito è di ‘Chi l’ha Visto’ che è riuscito a rintracciare il giovane all’estero.

A ‘Chi l’ha Visto‘ una donna ritrova il figlio dopo due anni. Il caso si chiude per fortuna in maniera positiva, con la conduttrice Federica Sciarelli che parla della lieta vicenda di Davide Luongo.

LEGGI ANCHE –> Giovane annegato | si tuffa nel lago e non riemerge più

Lui era un giovane cuoco italiano che lavorava a Londra ma del quale si era persa ogni traccia nel 2018. Sua madre Antonella Esposito si rivolse quindi al programma di Rai 3 per potere ottenere un aiuto. La donna era andata anche nella capitale inglese, appena prima che venisse introdotto il necessario lockdown per arginare l’epidemia. Si apprende che Davide ha vissuto da vagabondo per le strade londinesi. Adesso però sta bene e ha iniziato anche un necessario percorso di riabilitazione. Decisiva la segnalazione di un’altra italiana, che a Londra vive da tempo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Chi l’ha visto? Appello di Alice: “L’anoressia mi sta distruggendo” – VIDEO

Chi l’ha Visto, diverse segnalazioni allo scopo di rintracciare Davide

Dopo avere raccolto l’appello fatto dal programma della Sciarelli, quest’ultima ha contattato la redazione della trasmissione tv dicendosi sicura di avere incontrato Davide. Da qui hanno fatto seguito decine e decine di altre segnalazioni. Ben 50 in totale, che hanno fatto la differenza assieme alla mobilitazione sui social di diversa gente. E così una disperata Antonella ha potuto invece provare di nuovo la felicità nel riabbracciare suo figlio. Adesso sono tornati insieme a Napoli, dove risiedono.

LEGGI ANCHE–> Saluta i figli in videochiamata e muore: la lettera straziante di chi l’ha assistita