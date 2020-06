Che Dio ci aiuti: lo scoop di Valeria Fabrizi su Elena Sofia Ricci

A partire da questa sera, giovedì 4 giugno 2020, andranno in onda le repliche della quinta stagione di Che Dio ci aiuti: ecco la rivelazione di Valeria Fabrizi su Elena Sofia Ricci

Si partirà da questa sera, giovedì 4 giugno 2020, con le repliche della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, fiction di successo di Rai1 con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi protagonista tra le altre. La stessa Fabrizi ha svelato a TvMia il rapporto con la sua partner: “C’è grande stima e amicizia. Da quando abbiamo iniziato, ossia circa nova anni fa, ci siamo molto confrontate, ci siamo aperte. Non vedo l’ora di rivederla”.

Che Dio ci aiuti: la verità della Fabrizi

Così prima del lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus sono partite le riprese della sesta stagione della fortunata fiction di Rai1 e così la stessa protagonista ha svelato: “Mi hanno comunicato che dovremmo tornare a lavorare all’inizio di luglio se tutto andrà bene. Con Elena Sofia Ricci ci siamo scambiate subito dei messaggini, eravamo emozionate per la notizia”. Appuntamento da non perdere questa sera con la replica della prima puntata della quinta stagione in onda su Rai1.