Brusaferro: “No al riutilizzo delle mascherine chirurgiche”

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha spiegato: “No al riutilizzo delle mascherine chirurgiche, non ci sono evidente che ne garantiscano la sicurezza”.

Molte persone in questo periodo di pandemia stanno riutilizzando le mascherine chirurgiche, indossandole per giornate intere e poi “lavandole” con acqua e sapone e usandole di nuovo il giorno dopo. Per questo motivo Silvio Brusaferro ha deciso di fare chiarezza sull’utilizzo delle mascherine, affermando: “Le mascherine chirurgiche possono esser utilizzate anche per un uso prolungato da due a sei ore, ma non ci sono evidenze che ne garantiscano il riutilizzo in sicurezza“, neppure il ricondizionamento. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione d’inchiesta sui rifiuti. Usare una mascherina “lavata”, dunque, potrebbe rivelarsi completamente inutile nella protezione dal Coronavirus.

Brusaferro: no al riutilizzo delle mascherine e alla pulizia eccessiva degli ambienti

Brusaferro consiglia l’alternativa più logica: usare una mascherina appropriata per ogni situazione. Dice: “Non è raccomandato usare mascherine molto sofisticate a livello domestico. Ma, in base ai diversi contesti, si può usare lo strumento di protezione più appropriato. Usare la mascherina appropriata per l’uso appropriato potrebbe essere uno slogan da utilizzare per campagne informative nella popolazione”. Al momento purtroppo, sembra che molti cittadini non abbiano ancora imparato ad usare le misure di prevenzione del coronavirus stabilite, tra cui appunto anche l’uso corretto della mascherina. Il presidente si è espresso anche in merito all’eccessiva pulizia degli spazi pubblici e privati: “Laddove le superfici sono mantenute pulite, il virus è facilmente inattivabile, ma dobbiamo stare attenti a non esagerare. Le disinfezioni possono provocare effetti indesiderati se usate in modo estensivo e intensivo. Perché un eccesso di disinfettanti arriva negli scarichi ed entra in un ciclo”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha spiegato tutto questo durante l’audizione in Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

