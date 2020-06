Un uomo ha ingannato per parecchio tempo diverse donne non svelando nulla sul fatto di praticare la bigamia. E sono tanti altri i reati compiuti.

Mary Turner Thomson è una donna che ha scoperto di essere sposata con un vero e proprio truffatore. Suo marito William Allen Jordan infatti le aveva nascosto di avere addirittura altre 3 mogli con 13 figli in totale. Tutte cose delle quali la povera Mary non ne sapeva niente.

Questo l’ha portata a cadere in una profonda depressione ed a cercare nel cibo una valvola di sfogo, cosa che l’ha fatta ingrassare a dismisura. Per quanto riguarda l’uomo sono giunte delle denunce per svariati reati, quali bigamia, frode e crimini compiuti con arma da fuoco. Inoltre nel 2006 compì anche uno stupro. Eppure William sembrava un marito amorevole. Invece aveva rubato a Mary anche 224mila euro, dicendo alla ignara donna di essere un agente segreto della Cia. La Thomson credeva alle sue bugie, fu così fin dal principio. I due si conobbero online nel 2000 e William Jordan, statunitense, le disse di essere un agente attivo della CIA distaccato presso l’MI5 nel Regno Unito. Le mostrò anche delle prove per convincerla, comprese delle buste paga.

Bigamia, la vita di Mary andata in frantumi

Dopo soli 6 mesi i due si sposarono e lei finì con l’essere anche incinta del loro primo figlio, Eilidh. Assieme a loo c’era anche Robyn, un’altrafiglia che Mary aveva avuto da una precedente relazione. La donna ha dichiarato che Jordan l’aveva convinta a vendere tutto ciò che aveva, casa inclusa, arrivando a farle credere che la vita dei suoi figli fosse a rischio. Poi nel 2006 Mary ha ricevuto una chiamata inaspettata da un’altra delle mogli di Jordan. Quest’ultimo era un artista del raggiro ed un bugiardo matricolato. Alla fine Mary è ingrassata in maniera abnorme. Ma ad ottobre 2019 ha preso coscienza della situazione e ha cominciato una dieta importante. Già dopo 3 mesi si intravedevano i primi, significativi risultati. Inoltre ad una dieta equilibrata, la donna ha associato anche della sana attività fisica, fatta di nuoto e di passeggiate.

Ma lei ha saputo reagire

Quell’uomo dedito alla bigamia l’aveva fatta diventare una senzatetto. Dal 2006 in poi infatti Mary ha vissuto da senzatetto e con tre figli a cui badare. Nel 2016 ebbe anche una pesante ernia del disco che la costrinse a stare a letto per tre mesi, in preda a dolori tremendi. A 54 anni è finalmente arrivata la svolta, ma solo dopo due interventi chirurgici alla colonna vertebrale, senza i quali non avrebbe mai più potuto camminare. Prima di allora non funzionava niente, lei non riusciva a tenere sotto controllo la propria alimentazione esagerando con i carboidrati e muovendosi molto poco. Finalmente è poi arrivata la giusta svolta psicologica. Ecco di seguito come mangiava e come si nutre adesso.

La dieta cattiva

Colazione – Due fette di pane tostato

Pranzo – Un panino

Cena – Pasta alla bolognese, torta di cottage con riso

Snack – patatine e cioccolato

La dieta adesso