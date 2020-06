Anzio, tragedia in mare: peschereccio si ribalta, un morto

A ridosso del porto di Anzio un peschereccio di 19 metri si è rovesciato a causa del forte vento. Il bilancio è di un morto e due feriti.

Un grosso peschereccio si è ribaltato in mare a causa del forte vento nei pressi del porto di Anzio, nota località sul litorale a sud di Roma. Secondo quanto riferito poco fa dai Vigili del Fuoco, un pescatore è morto nell’incidente mentre altri due sono rimasti feriti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’imbarcazione stesse rientrando in porto quando si è verificato il fatale imprevisto.

Il drammatico incidente nei pressi del porto di Anzio

Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle ore 15:30. Il peschereccio stava entrando nel porto di Anzio quando, a circa 150 metri dalla costa, si è piegato e ha iniziato a imbarcare acqua. A causa del forte del vento e del mare mosso, l’imbarcazione si è ribaltata in mare. Due dei tre pescatori sono stati salvati, uno dai soccorsi e l’altro nuotando fino a riva. Il terzo uomo, invece, è morto come hanno riportato i Vigili del Fuoco in un bollettino delle 17.

La vittima è morta annegata al largo della Riviera Mallozzi. I soccorsi disperati, anche con il supporto di due elicotteri che hanno sorvolato l’area, non hanno dato purtroppo l’esito sperato Sul posto sono giunti, oltre ai Vigili del Fuoco, il nucleo sommozzatori, la Polizia di Stato, il personale medico del 118 e la Guardia Costiera per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso.

