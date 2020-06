Amici Speciali, The Kolors rinunciano alla finale: “Non sarebbe giusto”

Con un messaggio video a sorpresa, Stash dei The Kolors annuncia che lui e la band hanno deciso di rinunciare alla finale di Amici Speciali.

La scorsa settimana si era conclusa la selezione dei finalisti di Amici Speciali. Dopo la nomina di Michele Bravi, Alessio e Irama, infatti, era uscito il nome dei The Kolors. I fan della trasmissione già pregustavano uno scontro in cui i tre cantanti ed il ballerino davano prova del loro talento sino all’ultima nota, ma uno dei principali pretendenti al titolo, se non il principale, ha deciso di dare forfet. Stash, frontman della band uscita proprio da Amici, ha annunciato ai fan che non parteciperà alla finale.

Sul web la decisione è stata accompagnata da un misto di stupore e ammirazione. Molti non si attendevano una simile rinuncia e ritengono che il gesto del cantante e della band mostri non solo una grande umiltà ma anche tanto altruismo. Stash d’altronde si è detto molto lusingato per la nomination e per le parole che ha speso nei suoi confronti Irama, ma non se l’è sentita di accettare.

Amici Speciali, Stash rinuncia alla finale: “Non era giusto”

Vincere il programma sarebbe stata per la band un’ulteriore conferma, ma il gruppo evidentemente non sente la necessità di averla. Nel messaggio il loro leader ne spiega il motivo: “Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista”.

Insomma i The Kolors hanno lasciato spazio e visibilità a chi potrebbe averne più bisogno, adesso resta da capire chi li sostituirà. La scelta potrebbe già essere stata fatta, visto che Stash ha comunicato la rinuncia a Maria e agli altri concorrenti quasi subito. A decidere in ogni caso saranno gli altri tre finalisti, nello stesso modo in cui hanno scelto prima Stash.